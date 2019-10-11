Чингиз Фарзалиев стал кавалером ордена искусств и филологии Франции

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Франции в Азербайджане прошла церемония вручения директору Азербайджанского национального музея искусств, профессору Чингизу Фарзалиеву ордена искусств и филологии Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении на мероприятии посол Франции в Азербайджане Закари Грос напомнил, что в 2012 году в Баку прошла выставка "Жемчужины Франции", в 2017 году – экспозиция "Французское искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", летом текущего года в музее открылась выставка, посвященная 10-летию археологических раскопок экспедиций специалистов Франции и Азербайджана по регионам страны. Дипломат отметил заслуги Чингиза Фарзалиева в развитие и укрепление отношений в сфере культуры между двумя странами.

Было подчеркнуто, что орден искусств и филологии Франции присуждается деятелям, внесшим вклад в искусство и литературу.

Далее дипломат вручил Чингизу Фарзалиеву орден искусств и филологии Франции.

В свою очередь директор Азербайджанского национального музея искусств выразил признательность послу Франции в Азербайджане и министерству культуры и коммуникаций Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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