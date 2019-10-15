Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)

15 октября 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку представлен спектакль "Дядя Ваня" Академического малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург /Россия), сообщает Trend Life.

В спектакле "Дядя Ваня" роли исполнили замечательные российские артисты - Ксения Раппопорт, Наталья Акимова, Олег Рязанцев, Екатерина Тарасова, Вера Быкова, Игорь Черневич и другие. Несмотря на плотный график актеры российского театра нашли время, чтобы ознакомиться с достопримечательностями города.

На своей странице в Instagram Олег Рязанцев и Екатерина Тарасова поделились фотографиями, сделанными в Баку. "Город Баку! Здесь красиво, тепло, вкусно и море рядом…", - написала Екатерина Тарасова, поделившись фотографиями, сделанными в древней части столицы Азербайджана - Ичери Шехер.

Актер Олег Рязанцев так же как и его коллега посетил Ичери Шехер. Рязанцев повторил эпизод "Черт побери!" из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука".

"Все помнят это место в гениальной "Бриллиантовой руке". Черт побери...", - поинтересовался он у своих подписчиков.

Отметим, что международный театральный фестиваль M.A.P. организован Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
  • Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
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