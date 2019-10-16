Невероятная Испания в солнечном Баку - экспрессия в танце и городских пейзажах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Hotel Baku состоялось открытие персональной выставки фотографа и путешественника Айдына Садыхова под названием "Открой для себя Испанию", сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к Национальному дню Испании, и прошло при организации посольства Испании в Азербайджане.

Гостями вечера были представители дипломатических миссий, деятели культуры и искусства. Айдын Садыхов представил на выставке девять удивительных по красоте городов Испании - Мадрид, Барселона, Жирона, Севилья, Гранада, Валенсия, Малага, Мальорка и Сеговия. Используя один из языков культуры – профессиональную фотографию, автор работ пригласил посетителей выставки окунуться с головой в историю и культуру Испании, познакомиться с её выдающимися достопримечательностями, посетить величественные замки, королевские дворцы, увидеть прекрасные архитектурные шедевры, загадочные памятники и даже узнать ряд интереснейших легенд. Представленные работы произвели неизгладимое впечатление на посетителей, которые с неподдельным интересом изучали экспозицию. Автор работ с удовольствием делился с гостями различными историческими справками об изображенных на фотографиях достопримечательностях.

Ритмы испанской гитары, завораживающее пение и танцы фламенко, передающие дух и атмосферу Испании, стали еще одним великолепным сюрпризом для гостей вечера, придав градусы не по-осеннему теплому Баку. Профессиональные музыканты из Испании в ходе концертной программы представили публике невероятные по красоте и атмосфере выступления.

Испания - страна великой истории, богатой культуры и потрясающих архитектурных шедевров. Прекрасные средиземноморские пляжи, комфортный теплый климат, дружелюбные и открытые люди, незабываемый вкус свежеприготовленной паэльи, аромат напитка сангрия, удивительное искусство и живопись, страстный танец фламенко и конечно, бесконечное количество архитектурных достопримечательностей - все это Испания, страна, которая очаровывает своей неповторимой и удивительной красотой.

Культура и традиции этой прекрасной страны богаты, красочны и уникальны. Исследуя различные регионы этой древней земли, любой путешественник обнаружит, что каждый город Испании является архитектурным и историческим музеем под открытым небом. В каждом регионе Испании мы можем встретить чудесные пейзажи, величественные замки и соборы, средневековые города и даже современные авангардные здания, как в Городе искусств и наук в Валенсии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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