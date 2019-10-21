"Нефтяные скважины" азербайджанки в Великобритании (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работа азербайджанской художницы, мастера по гобеленам и килиму Семени Шахсувар Гасымзаде представлена на международной выставке ткацкого мастерства "Heallreaf 3" в Великобритании, сообщила Trend Life автор работы. В экспозицию выставки вошел гобелен Семени Шахсувар Гасымзаде под названием "Neft buruqları" (Нефтяные скважины).

По словам Гасымзаде, для нее большая честь представлять ткацкое искусство Азербайджана на международной выставке. На выставке "Heallreaf 3" экспонируется 40 работ авторов из Азербайджана, США, Новой Зеландии и стран Европы.

"Heallreaf 3" представлена в двух галереях: 7-21 сентября она прошла в галерее Surface Gallery в Ноттингеме, а с 15 до 26 октября проходит в галерее Espacio Gallery в Лондоне.

Проект организован при поддержке Совета по искусству Англии. На выставке работы оценивают три члена жюри – английский художник Кос Ахмет, победительница проекта "Heallreaf 2" Барбара Бернс, менеджер галереи Harley Gallery Сьюзен Шеррит.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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