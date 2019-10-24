Из Туркменистана в Азербайджан - сплетение фигур и символика знаков Мамеда Ярмаммедова

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер седьмого ноября состоится открытие персональной выставки одного из ведущих современных художников Туркменистана Мамеда Ярмаммедова, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выставка под названием "Влюблённый в Родину" пройдет при совместной организации Nusay Gallery (ОАЭ), Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Живописец Мамед Ярмаммедов – участник многих международных выставок, член Союза художников Туркменистана, самобытный художник. Нестандартное мировоззрение художника отражается в его работах, что больше напоминают текстильные декоративные панно.

"Народное искусство – вот мой источник творчества. Меня восхищает благородство цвета наших ковров, одежды, монументальность, и в то же время изысканность народной орнаментики", - подчеркивает Мамед Ярмаммедов.

Мамед Ярмаммедов – настоящий знаток национального искусства, оно привлекало его ещё с юности. Он увлёкся красотой традиционных ковров и вышивок, что окружали его быт. Калейдоскоп цветов и орнаментов привлекал внимание и очаровывал его. Сплетения фигур, различных форм, символика знаков – стали его вдохновением.

Магия красоты и творчества, что окружала его с детства, вызвала то самое, знакомое всем художникам, стремление сотворения прекрасного, которое будет мотивировать Ярмаммедова в дальнейшем.

Обучаясь живописи, Мамед Ярмаммедов понимает, что этот жанр поглотит его полностью и на всю жизнь. Но он не хочет создавать клише, а думает, как найти гармонию между современной живописью и устремлениями своей души. Ответ приходит почти сразу – с первой студенческой работы он обращается к национальным корням, к традиционному искусству. В витиеватых лабиринтах орнаментов, художник выискивает скрытые символы, что так волнуют его. Пропуская их через себя, через своё видение, он переносит их на холст, создавая необычные композиции.

Художник делает акценты на мотивы народного творчества, декоративно-прикладного искусства, и конечно, воспевает неприхотливый традиционный быт туркмен.

Между тем, как считает художник, необходимо бережно относиться к прошлому, именно прошлое и формирует культурное наследие, без которого невозможно будущее.

На выставке будут представлены две серии работ художника, что наиболее наглядно отражают его художественное кредо.

Серия "Нохур" – сказка о селе, где неброская гармония жизни и природы производят неизгладимое впечатление. Для художника аутентичный уклад жизни этих мест, быт и дома обитателей селения, а также, красота природных ландшафтов и есть эталон наследия традиционного прошлого, нуждающегося в бережном отношении и сохранении.

Художественное воплощение этой серии не просто поиск красивых сочетаний пятен и цветов, здесь художник отражает с огромной любовью житейские сюжеты селян, наделяя своих героев мистикой бытия вне времени и вне физических законов существования.

Серия "Орнаменты" – это танец форм, цветов и ритма. "Красота и неповторимость узоров ковров, ювелирных украшений и вышивок привели меня к созданию орнаментально-декоративных композиций", - подчеркивает автор.

Полотна из этой серии отличаются насыщенной палитрой и экстра-декоративным подходом. Работы решены плоскостно, обходя привычные законы перспективы. Наполняющие композицию элементы исполнены крайне условно и метафорично, словно, части орнамента на ковре. Главные образы композиционного решения – люди, предметы, растения – сплетены в стилистический и ритмический узор, что превращает холст в некое подражание текстильному убранству дома.

Мамед Ярмаммедов стремится представлять культуру Туркменистана на международных площадках. Своё творчество, что основывается на истории любимого края и традициях национального искусства, художник характеризует как лепту в деле сохранения культурного наследия своей страны.



Экспозиция будет открыта 7-14 ноября 2019 года. Время работы галереи Art Tower - 11:00-17:00. Вход свободный.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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