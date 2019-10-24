Раин Султанов, Джан Чанкая и Нильс Олмедал - посвящение всемирно известным джазменам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт заслуженного артиста Азербайджана, саксофониста Раина Султанова с музыкантами из Турции и Швеции – Джаном Чанкая и Нильсом Олмедалом, сообщает Trend Life. Вечер был посвящен всемирно известным джазовым музыкантам. Ведущим был Тофиг Гасансой.

Музыкальное направление, названное джазом, зародилось на рубеже XIX и XX веков в результате слияния европейской музыкальной культуры с африканской. Ему свойственна импровизация, экспрессивность и особый тип ритмики. Известные джазисты, благодаря своему таланту импровизации и умению тонко чувствовать музыку, дали толчок к формированию множества музыкальных направлений. Среди них были такие личности как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд, Рей Чарльз, Майлс Дейвис, Фрэнк Синатра, Билли Холидей, Арт Тэйтум, Телониус Монк, Арт Блэйки, Чарльз Мингус, Диззи Гиллеспи, Макс Роуч, Джон Колтрейн, Каунт Бэйси, Коулмен Хокинс, Бенни Гудмен, Чарли Паркер и другие. Джаз стал прародителем многих современных жанров. Этот музыкальный жанр остаётся престижным и поддерживается научными кругами, учредительными фондами, всемирной сетью фестивалей. Наследие джаза широко известно, и он продолжает влиять на мировую музыкальную культуру.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этноджаз, симфоджаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.