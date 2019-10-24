В Гобустане создана атмосфера первобытного времени – невероятное шоу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Историки часто составляют представление о прошлых эпохах, основываясь на исторических документах и свидетельствах. Но когда речь заходит о первобытном периоде, в распоряжении ученых оказываются только результаты археологических раскопок. В Азербайджане решили создать атмосферу того времени, представив очень интересное театрализованное шоу “Qobustan - tarixin daş yaddaşı” (Гобустан – каменная летопись) под открытым небом на территории Гобустанского историко-художественного заповедника, сообщает Trend Life.

Жизнь древнего человека напрямую зависела от племени, в котором был налажен коллективный труд. Все первые люди жили в общих жилищах, потому что так легче было выживать, охотиться, воевать с другими племенами. Объединившись в общину, они могли передавать опыт от старших поколений к младшим, которые, в свою очередь, учились охотиться, изготавливать различные орудия труда из дерева и камня. Умения и знания передавались из поколения в поколение на протяжении многих столетий. ...

Проект реализован Министерством молодежи и спорта при поддержке Гоубстанского заповедника. Режиссеры - Турал Мустафаев и Микаил Микаилов, художник - Мустафа Мустафаев. Музыка – балет Фараджа Караева "Тени Гобустана". Главная цель проекта – пропаганда древней истории Азербайджана и Гобустана. Постановка вызвала большой интерес зрителей и зарубежных гостей.

Гобустан, или Гобустанский государственный историко-художественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В горах Гобустана под названиями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Шонгардаг и Шихгая сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов — наскальные изображения, стоянка человека, надгробные памятники и др. Здесь находятся также остатки большого доисторического кромлеха, которые отчётливо прослеживаются. Рисунки были найдены на трёх участках скалистого плато, а обнаруженные здесь же некогда обитаемые пещеры, следы поселений и усыпальницы указывают на густую заселённость этой территории в период между верхним палеолитом и средневековьем. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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