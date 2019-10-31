Сам себе завидую! Феерическое шоу Филиппа Киркорова в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Не хватает слов, чтобы описать восторг и эмоции бакинских зрителей в связи с грандиозной сольной концертной программы короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России, Филиппа Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R", сообщает Trend Life. Феноменально, потрясающе, невероятно, фантастически - так публика, присутствующая на концерте выражала свое восхищение от происходящего на сцене Бакинского конгресс-центра, где Киркоров 30 и 31 октября представляет свое новое шоу.

Концерт еще не начался, а зрители уже точно знали, что станут свидетелями грандиозной программы с фантастическими декорациями, мощным звуком и яркими постановками, ведь другого от Киркорова просто невозможно ожидать.

На гастролях артиста сопровождала DJ Катя Гусева, которая выступила у него на разогреве, исполнив ремиксы на хиты короля российского шоу-бизнеса.

С самого первого номера шоу, публика окунулась в совершенно иной мир, совершив путешествие в другой реальность. Происходящее на сцене было просто невероятным, даже световое оборудование напоминало неопознанный летающий объект. Появление на сцене короля российского шоу-бизнеса вызвало восторг публики, бакинский зритель встречал народного артиста России нескончаемыми овациями. Исполнив несколько композиций – "Цвет настроения чёрный", "Бей своих", "Не кричи", Киркоров обратился к зрителям.

По традиции, обращение Филиппа Киркорова к публике прозвучало на азербайджанском языке, что вызвало восторг и аплодисменты аудитории.

"Здравствуй, дорогой Баку! Добрый вечер уважаемые гости! Эту встречу с вами я очень ждал. Для меня большое счастье и честь выступать перед вами в этом прекрасном и потрясающем зале. Горжусь, что сегодня вновь буду петь для вас. Я с большим уважением отношусь к вашей земле. Постараюсь, чтобы этот вечер стал для вас запоминающимся, и надеюсь, что премьера моего нового шоу вам понравится", - произнес народный артист России на азербайджанском языке.

Далее певец продолжил свое общение с публикой на русском языке.

"Сегодняшний вечер доказательство тому, что нет границ между нами, не было, и не будет. Потому что искусство - безгранично, а песни, особенно о любви, которые я пою все эти годы, наверное, тот самый язык общения, который преодолевает все границы. Я так счастлив видеть вас в таком количестве на моем концерте. Для меня это великое счастье и подтверждение того, что 30 лет своей творческой деятельности я жил и пел не зря. Вы со мной были, есть и будете! Навсегда запомню грандиозный концерт три года назад в Baku Crystal Hall, когда тысячи зрители пришли на встречу со мной. Всегда буду помнить все свои выступления на фестивале "ЖАРА" в Sea Breeze, особенно первое. Сегодня очень волнуюсь, потому что, как и тогда выступаю с премьерой шоу. Оно было представлено на моем юбилее на сцене Кремлевского дворца в Москве, его придумал великий режиссер Франко Драгоне. На прошлом своем концерте я дал обещание, привезти свое новое шоу в Баку. Свое слово я сдержал! И снова фуры с декорациями преодолели тысячи километров, чтобы я представил свое шоу на сцене этого роскошного и красивого зала. Поверьте, я много езжу по миру и вижу большое количество концертных залов, но Бакинский конгресс-центр - один из самых красивых залов мира. Сам себе завидую, что у меня есть два вечера и время, которое мы с вами поведем вместе", - сказал король российского шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров выразил слова благодарности за возможность в очередной раз выступать в Азербайджане.

"Для меня радость, большая честь и гордость выступать здесь. Хочу поблагодарить Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву. Безусловно, без этой семьи и их поддержки не было бы этого вечера в одном из моих самых любимых городов", - сказал народный артист России.

Киркоров добавил, что готов признаваться в любви к нашей стране и публики на протяжении всего вечера, но лучше за него это сделают песни.

Во время исполнения одной из композиций Киркоров со словами "Я иду к вам" спустился со сцены в зрительный зал. Десятки поклонников артиста ринулись к нему, они дарили ему роскошные букеты, памятные подарки и признавались в любви. Самые бойкие фанаты артиста даже успели сделать селфи с кумиром.

А вот презент от одной из поклонниц вызвал массу эмоций у самого артиста. Почитательница таланта Киркорова преподнесла ему сотканный ковер с изображением артиста и его детей. Кстати, в Баку певец приехал не один, а со своей семьей - дочерью Аллой-Викторией, сыном Мартином и тетей - Мари Киркоровой, которые присутствовали на концерте.

Вниманию бакинской публики Филипп Киркоров представил шоу мирового уровня, в течение трехчасового шоу публика наблюдала феерическое шоу с фантастическими декорациями, невероятными сценическими костюмами, в которые был облачен не только главный герой программы, но и его танцевальный коллектив. Мощный звук, прекрасный вокал, любимые хиты оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.

"Хочу вам выразить слова благодарности на разных языках мира – азербайджанском, русском, английском, немецком, болгарском... Для меня сегодня удивительный вечер, потому что в нем столько любви, накопленной за эти 30 лет. Немного стран и городов, которые оставляют в моем сердце такой глубокий след! Хочу сказать, что не было бы этого вечера сегодня без моих друзей, которые очень хотели, чтобы мои песни услышали в Азербайджане не только в записи, но и чтобы они прозвучали "живьем" как сегодня. Среди этих друзей есть один человек, который в меня поверил и полюбил - Айгюн сделала все для того, чтобы я приехал в Азербайджан. Я даже не представляю этот вечер без потрясающей, роскошной женщины, королевы азербайджанской эстрады, неповторимой певицы, моей подруги", - сказал Киркоров, пригласив на сцену народную артистку Азербайджана Айгюн Кязымову.



Артисты исполнили дуэт "Джалма", ставший хитом после фестиваля "ЖАРА-2019". Далее публику ждал еще один музыкальный презент – звезды исполнили новый дуэт под названием "Азербайджан". Композиция вызвала шквал аплодисментов и крики "Браво!"

На вечере прозвучали хиты артиста - "Любовь или обман", "Снег", "Жестокая любовь", "Просто подари", "Индиго", "Диско-партизаны", Ibiza, "Стеснение пропало", и конечно, "Цвет настроения синий". Публика пела вместе с артистом, что, несомненно, вызывало восторг короля российского шоу-бизнеса.

Шоу Киркорова "#ЦветНастроения. Я+R" получилось настолько масштабным, феерическим и невероятным, что невозможно описать чувства зрителей, пришедших на концерт. Декорации менялись в каждом номере, перенося публику то в далекую галактику, то в Древнюю Грецию, то в замок, где артист, словно герой "Игры престолов", восседает на троне, то на Бродвей. Каждый номер программы – отдельная театрализованная постановка, в которой соединены вокал, хореография, феноменальные сценические костюмы, уникальное графическое оформление, невероятный реквизит, с которым работает и Киркоров и его балетная труппа. В ходе шоу король российского шоу-бизнеса не раз поднимался над сценой на специальной платформе-трансформере, что создавало невероятный эффект зрительного восприятия.

Шоу "#ЦветНастроения. Я+R" подарило массу эмоций не только зрителям, но и самому артисту, который буквавльно "купался" в любви бакинской публики.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.