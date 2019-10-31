Самира Алиева посвящает проект свадебным традициям Азербайджана (ФОТО, АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный работник культуры Азербайджана, доцент Государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению, ашуг Самира Алиева посвящает новый проект на народную песню “Evimizə gəlin gəlir” (К нам в дом идет невеста) свадебным традициям страны и ашугскому искусству, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. На композицию будут снят клип.

Композиция написана в ритме ашугского искусства "orta muxemmes" на слова Самиры Алиевой и аранжировке Талеха Агаева. По словам ашуга, главная цель проекта – пропаганда национальных свадебных традиций и древнего искусства азербайджанских ашугов, которое в 2009 году было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"В Азербайджане уделяется большое внимание развитию и пропаганде музыкального искусства, сохранению национального наследия и традиций. У нас удивительные, самобытные и очень интересные национальные свадебные традиции и обычаи. По древней традиции, невест в дом жениха отправляли под музыку ашугов. И по сей день в некоторых регионах и селах есть такая традиция, и нельзя забывать об этом, надо сохранять и пропагандировать. Я и раньше делала проекты по пропаганде ашугского искусства. Например, провела флешмоб в Международном аэропорту Гейдар Алиев в рамках поддержки IV Игр исламской солидарности "Баку 2017", вместе с ашугом Али – акцию "Родная земля" и т.д. Наши национальные ценности и традиции – это наша история, гордость и достояние!", - отметила Самира Алиева.

Искусство азербайджанских ашугов - совокупность поэзии, искусства рассказывания историй, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль анасы" (азерб. El anası - Мать народа), так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Это искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

(Автор: Вугар Иманов)

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