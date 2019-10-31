Сеть творческих городов ЮНЕСКО - принцип "Три Т" для Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Включение Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн" предоставит возможность на опыте Баку превратить регионы страны в творческие центры. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал сегодня на брифинге, посвященном включению Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, завотделом по вопросам международного сотрудничества и инновационного развития министерства культуры Азербайджана Васиф Эйваззаде.

Было отмечено, что в настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 246 городов. Она объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиа-искусство или гастрономия.

Васиф Эйваззаде подчеркнул, что решению о включении Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО способствовала поддержка Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также такие факторы как многочисленные международные мероприятия, проводимые в Баку в последнее время, старинные и современные архитектурные здания города, которые формируют гармоничное пространство.

"За основу включение Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО были взят принцип "Три Т" – талант, технология и толерантность", - добавил завотделом министерства культуры.

Было отмечено, что в дальнейшем предстоит работа в направлении формирования бренда города, что также окажет положительное влияние на увеличение туристического потока, сформируется платформа для обмена опытом с другими городами. Сейчас готовится генеральный план города, в будущем планируется сформировать креативный центр в Баку.

Также было отмечено, что Сеть творческих городов ЮНЕСКО была создана в 2004 году для содействия развитию инноваций и креативности в качестве ключевых факторов устойчивого и инклюзивного развития городов. Творческие города ЮНЕСКО стремятся поставить творческие и культурные отрасли в основу своих планов развития и обмениваться передовым опытом.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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