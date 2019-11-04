Эйюб Гулиев подарил партитуру сочинения Султана Гаджибекова оркестру Словакии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Словацкий филармонический оркестр выступил под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева, сообщил Trend Life дирижер.

Концертная программа была представлена в Большом зале Словацкой филармонии в Братиславе. Концерт имел особое значение, так как это было дебютное выступление азербайджанского дирижера с известным оркестром.

Программа под названием "Популярные циклы" и имела огромный резонанс среди любителей музыки. Главным событием концерта стало первое исполнение Словацким филармоническим оркестром шедевра азербайджанской классической музыки – произведения "Караван" Султана Гаджибекова, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Музыка выдающегося композитора была встречена словацкой публикой бурными аплодисментами и в знак благодарности дирижер Эйюб Гулиев после концерта подарил партитуру сочинения "Караван" симфоническому оркестру Словакии.

Также на концерте прозвучали лучшие образцы русской симфонической музыки - "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, сюита из оперы "Сказка о Царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Половецкие пляски" Александра Бородина и Второй скрипичный концерта Сергея Прокофьева, где солистом выступил известный скрипач Милан Пяла (Словакия).

(Автор: Джани Бабаева)

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