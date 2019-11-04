В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)

4 ноября 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT при поддержке Российского информационно-культурного центра в Баку прошел концерт, посвященный Дню народного единства России, сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие эстрадно-музыкальные коллективы Дома культуры «Достлуг» (Сумгаит) «Səmt» и «Start». Руководитель коллективов - композитор и музыкант Вадим Джавадов. В программу вечера вошли любимые мелодии из кинофильмов, популярные песни на азербайджанском, русском и других языках, а также авторские композиции.

День народного единства России - государственный праздник в России, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от интервентов. Этот день приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
  • В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
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