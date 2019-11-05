Анжелика Варум и Леонид Агутин выступят с концертом в Баку

БАКУ/Trend Life/ - На сцене Бакинского конгресс-центра 1 марта 2020 года в 20.00 состоится концерт звезд российской эстрады, супружеской пары - Анжелики Варум и Леонида Агутина, сообщили Trend Life организаторы программы.
Являясь бесспорным символом любви, дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина давно стал неразделимым. Она - нежное и хрупкое воплощение Женственности, Он – интеллигентный брутальный Мужчина.
Всех бакинских поклонников самого красивого звездного дуэта российской эстрады ждет множество музыкальных сюрпризов, импровизаций, новые композиции, и хиты, любимые миллионами слушателями.
Анжелики Варум и Леонида Агутина выступят в сопровождении группы "Эсперанто" и танцевального проекта "Лебеди Funk".
Отметим, что за свою карьеру Анжелика Варум и Леонид Агутин выпустили более двух десятков альбомов, каждый из которых становился событием в их творчестве и незабываемым подарком для их поклонников.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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