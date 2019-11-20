Азербайджанский певец удостоен в Турции престижной награды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский вокалист Эмин Эминзаде стал обладателем в Турции престижной премии "Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödül" ("Награда за укрепление азербайджано-турецкого братства"), сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Эминзаде удостоен премии в номинации "Azerbaycan'ın en iyi genç erkek sanatçısı" ("Лучший молодой исполнитель Азербайджана").

По словам исполнителя, получить данную награду для него большая честь. "В церемонии награждения участвовали многие известные турецкие исполнители, в том числе Гюльбен Эрген, Туба Озай, Гюльден Мутлу, Гёкхан Тюркмен и многие другие знаменитости", - рассказал он.

Эминзаде уже несколько месяцев работает в Турции над рядом проектов. Недавно певец презентовал видеоклип на известную азербайджанскую песню "Ayrılıq" ("Разлука"), которую исполнил в клубной версии. Композиция за короткое время стала хитом в Турции.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, Elia Catalano в Италии, Opus-2012 в Испании. Ему посчастливилось также выступить в Баку на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти, исполнив с ним дуэтом композиции Jamayka и O Sole Mio. Мировая звезда после концерта назвал Эминзаде "Робертино Азербайджана".

Исполнителю удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего Эминзаде отправился в Техас. Затем он поступил в American Musical and Dramatic Academy, став первым азербайджанцем, обучающимся в этом учебном заведении. Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

(Автор: Джани Бабаева)

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