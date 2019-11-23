Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)

23 ноября 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Петер Бенце – всемирно известный венгерский пианист-виртуоз потрясающий музыкант, чье исполнение взрывает залы своей неуемной энергией. Его мастерское исполнение хитов не оставляет равнодушной даже самую взыскательную публику. С 2012 года Петеру принадлежит рекорд Гиннесса, как самому быстрому пианисту в мире, который способен воспроизвести 765 нот в минуту. Петера Бенце по праву можно считать уникальным явлением в музыке, который превратил фортепиано в струнный и даже ударный инструмент. Сегодня суммарное количество просмотров его видеозаписей насчитывает более чем 500 миллионов. А концерты Петера Бенце - настоящий праздник для тех, кто хочет услышать самые известные мировые хиты в исключительном, ярком и абсолютно неподражаемом исполнении. Так было и в столице Азербайджана.

В рамках мирового турне в Бакинском конгресс-центре выступил Петер Бенце, который представил новую программу мировых хитов и авторских композиций. Специальным гостем вечера стал заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Шахрияр Иманов. Напомним, что во время прошлогоднего визита и выступления Петера Бенца в Баку Шахрияр Иманов подарил ему азербайджанский тар.

Второй концерт в Баку также стал настоящим откровением для любителей музыки. А кульминацией стал дуэт Петера Бенца и Шахрияра Иманова азербайджанской народной песни "Сары гялин". На протяжении всего вечера исполнение Петера Бенца сопровождалось овациями зрителей. А теплое общение с публикой привнесло в холодный бакинский вечер горячие ритмы высокой музыки.

Отметим, что концерт транслировался в прямом эфире Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Ислам Атакишиев)

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  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
  • Исполнитель из Книги рекордов Гиннесса, азербайджанский тар и "Сары гялин" – потрясающий синтез (ВИДЕО, ФОТО)
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