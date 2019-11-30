Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)

30 ноября 2019 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Шекинского государственного драматического театра представил на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна спектакль "Севиль", сообщает Trend Life.

Показ состоялся в рамках "Недели Джафара Джаббарлы", которая проходит 23-30 ноября в Баку, в соответствии с распоряжением главы государства о праздновании 120-летия Джафара Джаббарлы. В рамках мероприятия, при организации министерства культуры Азербайджана, театры республики демонстрируют спектакли по произведениям Джафара Джаббарлы.

Режиссер-постановщик спектакля – Орхан Гамидли, художник по костюмам – Сахиб Ахмедов, композитор – Фирудин Аллахверди.

В ролях – заслуженные артисты Ханлар Гашимзаде, Акиф Юсифов, Рагим Годжаев, актеры Парвиз Исмаилов, Фарагим Фаталиев, Лала Мамед, Арзу Мустафаева, Назиля Имамгусейнова и Айсун Мустафазаде. Главную роль в постановке – образ Севиль воплотила 18-летняя дебютантка Зюмрюд Алиева.

Постановка рассказывает о Балаше, который добившись положения в обществе, приобрел внешний "европейский лоск", но по существу так и остался невеждой и мещанином. В простой любящей жене Севиль его отталкивает отсутствие "светскости". Балаш видит свой идеал в мещанке Дильбер, которая в Париже окончила курсы маникюра и считалась на родине "светской львицей". По наущению Дильбер Балаш выгоняет Севиль из дома и разлучает её с маленьким сыном Гюндюзом. Однако Севиль твердо идет к намеченной цели, и получив образование в Москве, возвращается в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
  • Противостояние двух миров в Баку: светская львица или домохозяйка (ФОТО)
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