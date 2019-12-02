В Риге отметили 650-летие великого азербайджанского поэта Насими (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В одном из лучших учебных заведений Латвии - Рижской классической гимназии состоялся вечер, посвященный 650-летие великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и "Году Насими" в Азербайджане, организованное посольством Азербайджана в Латвии, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии.

В проведении мероприятия приняли активное участие азербайджанские студенты, члены Латвийско-Азербайджанского культурного центра «Оджаг», а также учащиеся и выпускники Рижской классической гимназии, представив замечательный вечер (автор сценария - Севиндж Мамедова), в котором научные доклады органично сочетались с музыкой, декламацией стихов, показом театрализованных сценок.

Какова роль наследия Насими в истории литературы? Почему мы сегодня вновь и вновь обращаемся к творчеству Насими? Именно вокруг этих вопросов построил свое выступление посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, подчеркнув значение «Дивана» Насими в обогащении азербайджанского языка, развитии всей азербайджанской литературы. Джаваншир Ахундов отметил исключительную роль общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в деле пропаганды и изучения наследия поэта. Еще в 70-е годы минувшего века усилиями Гейдара Алиева удалось включить юбилей поэта в календарь знаменательных дат ЮНЕСКО. Тогда, в 1973 году в Баку и Москве состоялись грандиозные юбилейные мероприятия - была проведена научная конференция с участием крупных ученых из разных стран мира, изданы собрания сочинений поэта, созданы художественные произведения, воплощающие образ Насими, в центре Баку установлен памятник поэту, Институту языкознания Национальной академии наук Азербайджана присвоено имя Насими. Посол особо подчеркнул, что ныне изучение наследия Насими происходит на качественно новом уровне. Распоряжение Президента страны Ильхама Алиева о проведении "Года Насими" в связи 650-летием поэта-мыслителя привело к появлению новых исследований, интересных произведений искусства, способствовало широкой пропаганде его наследия.

Директор Рижской классической гимназии, председатель консультативного совета при министерстве образования и науки Латвии, председатель Латвийско-Азербайджанского культурного центра «Оджаг», доктор философских наук Роман Алиев в своем докладе обратился к миру философских воззрений поэта, проводя интересные параллели между концепциями Насими и ведущих европейских философов - его современников, в частности, Николая Кузанского. Отметив всю сложность перевода стихов Насими на языки мира, Роман Алиев в качестве удачного примера прочитал одну из газелей поэта на латышском языке.

Языковая палитра вечера была чрезвычайно красочной, газели Насими прозвучали на четырёх языках – азербайджанском, латышском, русском и турецком. В качестве ведущих вечера выступили студенты Севиндж Мамедова и Расим Мамедов. Ученики гимназии Марк Стацевич и Алёна Ефремова на латышском языке кратко рассказали о жизненном пути Насими. Красочный венок из газелей поэта представили Анастасия Мороз, Элизабет Насибова, Самир Азизов.

Организатором и координатором вечера стала Гюнай Алиева, долгие годы успешно преподающая азербайджанский язык в Риге. Кстати, Гюнай Алиева в диалоге с ведущим актёром Рижского Русского театра имени Михаила Чехова - Яковом Рафальсоном выразительно прочитала газель Насими «Hardasan» под проникновенные звуки кяманчи.

Музыка, звучащая на протяжении мероприятия - записи Алима Гасымова, Сами Юсуфа, Тейюба Асланова, Севды Алекперзаде, демонстрация фрагментов из художественного фильма «Насими» обогатили эмоциональную палитру вечера. Подбор музыки, видеоматериалов - заслуга студентки Нурланы Рзаевой.

Профессор Бакинской музыкально академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств Зюмруд Дадашзаде в своем докладе обратилась к музыкальному миру Насими. Она отметила, что творчество поэта – это ценный материал для исследования музыкальной культуры XIV-XV веков. Особое внимание музыковед уделила особенностям воплощения образов Насими в творчестве современных композиторов. Зюмруд Дадашзаде также проинформировала аудиторию об уникальном фестивале Насими, посвященном поэзии, искусству, духовности, организатором которого является Фонд Гейдара Алиева. Свое выступление она проиллюстрировала фрагментами из произведений Ф.Амирова, Дж.Джангирова, А.Рзаева, А.Гусейнзаде, Ф.Ализаде, записями ансамбля старинных национальных музыкальных инструментов «Отзвук веков», видеофрагментами юбилейного вечера Насими, состоявшегося в октябре нынешнего года в штаб-квартире ЮНЕСКО. Музыковед отметила, что на современном этапе творчество Насими притягательно для композиторов и артистов различных стилевых направлений - не только для академических музыкантов, но и представителей джаза, рэпа.

Главы из поэмы «Насими», народного поэта Габиля, инсценированные учащимися и выпускниками Рижской классической гимназии, вызвали живой отклик у аудитории. Эти сценки, по словам Романа Алиева, наглядно показывают философскую силу поэзии Насими, его мужество и стойкость, великий вклад поэта в развитие азербайджанского языка.

В завершении Роман Алиев наградил памятными подарками студентов, принявших наиболее активное участие в подготовке юбилейного представления.

Среди гостей вечера, прошедшего с большим успехом, были советник посольства Турции в Латвии Мелихе Гюльче Кумрулу, представители рижской общественности, ведущие педагоги и учащиеся Классической гимназии.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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