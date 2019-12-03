Искусство без границ: Чингиз Фарзалиев и Гульмира Шалабаева договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств и Государственным музеем искусств им. А. Кастеева Республики Казахстан, сообщили Trend Lİfe в пресс-службе азербайджанского музея.

Мероприятие прошло в рамках международного семинара "Искусство без границ", который прошел в Баку при финансовой и организационной поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и министерства культуры Азербайджана.

В торжественной обстановке в присутствии всех участников и гостей международного семинара "Искусство без границ" директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев и директор Государственного музея искусств им. А.Кастеева, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Гульмира Шалабаева поставили свои подписи под меморандумом о сотрудничестве между двумя музеями.

Два крупнейших государственных музея искусств договорились о создании благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений, среди которых: совместная разработка и реализация научно-исследовательских и культурно-образовательных проектов; участие и проведение совместных научных программ; организация рабочих встреч; обмен научной информацией, документацией, литературой и библиографическими изданиями; обмен учёными и специалистами в рамках организации стажировок и др. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в целях сотрудничества, изучения и популяризации культурного наследия, а также углубления научных и культурных связей.

Азербайджанский национальный музей искусств был основан в 1936 году. Фонды хранения музея, располагающие обширнейшей коллекцией образцов азербайджанского и мирового искусства, насчитывают более 19 тысяч произведений. Экспонаты музея демонстрировались на многих международных выставках. В музее проводятся выставки, посвящённые творчеству видных мастеров искусства Азербайджана, памятным датам и знаковым событиям. Реализуется множество программ для детей, включающих также мастер-классы и обучающие экскурсии. В 2016 году музей запустил масштабный проект "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", в основе которого идея географически персонализированного представления произведений искусства из Фондов хранения. В первом корпусе музея представлены постоянная экспозиция "Искусство Азербайджана сквозь тысячелетия", работы азербайджанских художников ХХ века, в третьем – постоянная экспозиция, включающая в себя искусство Древнего Египта и Древнего Рима, Востока и Азии, европейское и русское искусство, а также работы художников начала ХХ века.

Азербайджанский национальный музей искусств связывают договоры и меморандумы о сотрудничестве с Музеем Лувра (Франция), Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург, Россия), Национальным музеем искусств Республики Беларусь, Государственным музеем Грузии, Национальным музеем им. Т. Шевченко (Украина), Национальным музеем Берлина (Германия), Музеем изобразительного искусства Казахстана, галереей Pinacoteca di Brera (Милан, Италия), Национальным музеем изобразительных искусств Республики Молдова и другими ведущими музеями.

Государственный музей искусств им. А. Кастеева основан в 1976 году и является крупнейшим в Казахстане художественным музеем и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изобразительного искусства. В коллекцию музея входят художественные произведения казахского и мирового искусства. В 11 залах из 14 развёрнута постоянная экспозиция: современная скульптура Казахстана, мемориальный зал А. Кастеева, казахское народное прикладное искусство, изобразительное искусство Казахстана, русское искусство, западно-европейское искусство, искусство советского периода, искусство Востока. Важным аспектом работы музея являются прикладные и фундаментальные научные исследования по теории искусствознания, музееведения и методов сохранения и консервации художественных произведений.

(Автор: Джани Бабаева)

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