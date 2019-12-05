В Москве издан музыкальный альбом Вагифа Мустафазаде

БАКУ /Trend Life/ - В Москве ко дню памяти основоположника азербайджанского джаз-мугама, пианиста, композитора, джазмена, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде издан музыкальный альбом "Джаз-мугам". Об этом как сообщает Trend Life на своей странице в Facebook написала директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде в Баку, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева.

"16 декабря 2019 года исполняется 40 лет со дня смерти выдающегося пианиста современности и основоположника музыкального направления джаз-мугам, незабвенного Вагифа Мустафазаде. Ко дню памяти музыканта в Москве издан музыкальный альбом "Джазовые композиции". Представляем вашему вниманию, изданный в Москве двойной компакт диск Вагифа Мустафазаде", - написала Афаг Алиева.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Джани Бабаева )

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