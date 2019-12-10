Парижский театр четыре раза вызывал на "бис" Фяргану Гасымову. Крылья от счастья! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В театре Alliance Francaise с большим успехом и аншлагом прошел вечер мугама заслуженной артистки Азербайджана Фярганы Гасымовой ( дочь всемирно известного ханенде Алима Гасымова), сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы. Концерт прошел в рамках гастролей по Франции.

Выступление прошло в сопряжении музыкантов Рауфа Исламова (кяманча), Зеки Велиева (тар) и Джавидана Набиева (нагара). Кульминацией вечера стало исполнение мугама Nəva (Нява), очень редко исполняемого и возвращенного на сцену ханенде в 2015 году.

"Я была восхищена огромным интересом французов к нашему мугаму, особенно после исполнения "Нява". Нас четыре раза вызывали на "бис"! В этот момент захотелось иметь крылья, чтобы взлететь от счастья!", - сказала Фяргана Гасымова.

11 декабря Фяргана Гасымова с коллективом даст мастер-класс в Бресте (Франция) для студентов и музыкантов из 12 стран мира. 12 декабря выступит с концертом в Бресте.

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008)

(Автор: Вугар Иманов)

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