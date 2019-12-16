Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)

16 декабря 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Государственного театра оперы и балета города Самсун (Турция) с большим успехом состоялась премьера балетного спектакля "Насими" на музыку выдающегося композитора Фикрета Амирова, сообщили Trend Life организаторы. Проект был посвящен 650-летию великого азербайджанского поэта и философа Имадеддина Насими и Года Насими

Проект реализован в результате творческого союза народного артиста Азербайджана, дирижера Ялчина Адигезалова (музыкальный руководитель проекта), хореографа, народной артистки Камиллы Гусейновой и драматурга Аждара Улдуза, написавшего либретто спектакля.

Созданный благодаря поддержке и содействию руководства Азербайджанского государственного театра оперы и балета в лице заслуженного деятеля искусств Акифа Меликова оригинальный, яркий, и по-настоящему захватывающий спектакль вызвал интерес за пределами Азербайджана. По инициативе посольства Азербайджана в Турции балет был поставлен на сцене театра города Самсун.

"Творческий состав азербайджанских авторов балета в течение кратчайших сроков реализовал постановку на новой сцене. Солисты турецкой балетной труппы ответственно подошли к поставленной перед ними задаче и сумели наилучшим образом воплотить образы самого Насими, вселенских стихий, египетских мамлюков и суфиев - последователей учения поэта . Большую роль в успешной реализации постановки сыграл руководитель турецкой балетной труппы Геркем Дженгиз, а также высокий профессиональный уровень художников и представителей таких важных для качественной работы театра юнитов, как костюмерный цех и театральный свет. Все билеты были проданы за месяц до спектакля, в зале был аншлаг, выступления солистов сопровождалось овациями. В финале спектакля зрительный зал буквально затаил дыхание, и когда прозвучали последние ноты бессмертной музыки Фикрета Амирова, напряженная тишина в зале словно взорвалась аплодисментами восторженных зрителей", - говорится в сообщении организаторов .

По завершению спектакля творческому коллективу были вручены памятные медали от посольства Азербайджана в Турции и почётные дипломы от межгосударственной организации ТЮРКСОЙ. Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим отметил,что реализация этого проекта стала еще одним мостом дружбы и партнерства между культурами двух братских народов.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
  • Триумф "Насими" на балетной сцене Турции (ВИДЕО,ФОТО)
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