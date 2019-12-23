Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)

23 декабря 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках проекта “Unudulmayanlar” (Незабываемые) провел вечер, посвященный народному артисту, ханенде Абульфату Алиеву (30.12. 1926 – 27.12.1990), сообщает Trend Life.

На открытии секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о жизненном пути и творчестве, особо отметив заслуги Абульфата Алиева в пропаганде азербайджанского мугамного искусства. Был представлен видеоматериал.

Абульфат Алиев занимает особое место среди выдающихся деятелей, которыми одарила нас древняя азербайджанская земля Карабаха, колыбель национальной культуры – Шуша. Его детство прошло на меджлисах, устраиваемых в местностях Джыдыр Дюзю и Базарбашы. Именно на этих меджлисах он впервые увидел и услышал неповторимое исполнение выдающихся ханенде Сеида Шушинского и Хана Шушинского. Опираясь на традиции Хана Шушинского, Сеида Шушинского, Мусы Шушинского, ханенде выработал свой оригинальный стиль исполнения мугамов и теснифов. Отличался голосом красивого тембра, необычайной ритмической чуткостью и мастерской игрой на гавале.

Абульфат Алиев был солистом Азербайджанской государственной филармонии и выступал с известными исполнителями своего времени. Помимо исполнения мугамов и народных песен, он прекрасно исполнял оперные арии. Он был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Ханенде мастерски исполнял партию Меджнуна в опере «Лейли и Меджнун», Керема - в «Асли и Керем», Гариба - в «Ашуг Гариб», Шах Исмаила – в «Шах Исмаил». В его репертуаре насчитывается более 400 сот народных и авторских песен, среди которых можно отметить “Dinə bilmədim”, “Bu qala, daşlı qala”, “Ay Pəri”, “Endim bulaq başına”, “Bülbüllər gəzər bağı”, “Tel nazik”, “Saçları burma”, “Gəl-gəl”, “Xal yanağında”, “Qara gözlüm”.
Выступившие на мероприятии народные артисты, знаменитые исполнители тара Вамиг Мамедалиев и Мохлят Муслимов рассказали о творчестве исполнителя и поделились своими воспоминаниями. На вечере в исполнении молодых ханенде прозвучали мугамы и народные песни. Гостям была концертная программа исполнителей мугама и народных песен.

Цель проекта “Unudulmayanlar” - реализация творческих вечеров, посвященных жизни и творчеству выдающихся деятелей искусства, композиторов, исполнителей мугама, сыгравших незаменимую роль в истории создания азербайджанской национальной музыки.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
  • Древняя азербайджанская земля Карабаха, город Шуша Абульфата Алиева (ФОТО)
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