Азербайджанский танцор поставил в Москве спектакль "Щелкунчик" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме культуры "Родник" в Москве (Россия) прошла премьера спектакля по мотивам сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик", режиссером и хореографом-постановщиком которого является азербайджанский танцор, выпускник Бакинской хореографической академии, победитель и обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Фарид Казаков.

Как сообщил Trend Life Фарид Казаков, в день показа на сцене Дома культуры царила атмосфера настоящего волшебства и сказки. Перед зрителям в ярких образах предстали герои известной сказки - принцесса Мари, юный Фриц, Принц Щелкунчик, Фея Драже, Королева мышей "Мышильда", ожившие куклы (испанская, китайская, восточная, русская) и другие герои сказки.

"Наша премьера прошла на ура! Был полный зал зрителей, сопровождающих каждую сцену бурными аплодисментами и криками "Браво". Для меня показателем нашего успеха было то, что выйдя на поклоны, все зрители аплодировали стоя. Хочу поблагодарить всех за поддержку, любовь и внимание к нам и нашему творчеству. Наша школа гимнастики и танца "Олимп Граций" была открыта в начале октября этого года. Был произведён набор новых детей, которые придя совсем недавно, уже дебютировали в спектакле. Главный костяк нашей школы - это мои воспитанницы, занимающиеся у меня уже третий год, которые являются лауреатами различных международных конкурсов. 2019 стал очень плодотворно на творческие свершения и я очень надеюсь, что 2020 год станет не менее успешнее. Уже с нетерпением жду премьеры своего моноспектакля "Энуэмент", которая пройдёт 7 января в 19.00 в Центре современного искусства YARAT в Баку", - сказал Казаков.

(Автор: Джани Бабаева)

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