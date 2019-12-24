Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)

24 декабря 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Иреванский государственный азербайджанский драматический театр имени Джафара Джаббарлы отправится на гастроли по регионам Азербайджана со спектаклем "Haqq mənəm" ("Я - Истина"), сообщает Trend Life со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Спектакль будет продемонстрирован 25-26 декабря в Балакенском, Имишлинском и Саатлинском районах.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе поэта и драматурга Ифтихара. Сюжет погружает зрителей в эпоху великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2019 года в стране «Годом Насими».

Отметим, что режиссером-постановщиком, художником-постановщиком и хореографом спектакля является заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев. Художник-оформитель – Вахид Мурсалиев, музыкальное оформление – Чингиз Халилов, ассистент режиссера - Бахруз Хикметоглу.

В постановке заняты заслуженный артист Сарвар Алиев, актеры Натиг Хазиев, Бахруз Хикметоглу, Магеррам Мусаев, Мудвар Нематова, Ниямеддин Сафаралиев, Амрулла Нуруллаев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
  • Иреванский театр отправится на гастроли по регионам Азербайджана (ФОТО)
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