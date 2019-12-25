В Гяндже прошла необычная свадьба по 2 маната за вход (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский театр ADO выступил с гастролями в городе Гянджа, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Вниманию гянджинского зрителя коллектив театра представил спектакль "TOY" ("Свадьба") по произведению немецкого драматурга Бертольда Брехта (1898-1956) "Мещанская свадьба".

Показ постановки состоялся в Art Garden Ganja. Цена на билеты была символическая, и составляла два маната. Собранные средства от показа пошли на благотворительные цели.

Спектакль был с большим интересом принят зрительской аудиторией.

"Мещанская свадьба" - это комедия без антракта, написанная Брехтом в 21 год, под сильным впечатлением от Первой мировой войны. Это сатира на растущий культ мещанства. Ранее пьеса запрещалась к показу, а во времена жизни автора – не была принята всерьёз. Сегодня "Мещанская свадьба" - признанный шедевр. В пьесе чувствуется влияние экспрессионизма и уличных театров Германии, на которых и был воспитан молодой Брехт, а также первые ростки его "театра отчуждения", заставляющего взглянуть на привычные вещи по-новому.



По сюжету, Жених и Невеста, Мать и Отец, Муж и Жена, Сестра невесты, Друг жениха, Молодой человек собрались отпраздновать свадьбу. Но всё идёт не так, как они предполагали и мечтали… Найти виновного в испорченном празднике сложно – виноваты все вместе и каждый в отдельности…Спектакль поднимает вопросы, существующие в жизни каждого из нас – любовь, женитьба, судьба, мир - во всей его противоречивости.

Азербайджанский театр ADO, основанный в 2013 году Эльмином Бадаловым, уникальная площадка для современного творчества в Азербайджане и пространство для новых творческих и культурных практик. ADO предлагает новые формы и постоянно находится в поиске новых форматов, творческих экспериментов и инноваций, стремится к разрушению стандартов классических постановок и практик в сфере исполнительских искусств. Коллектив театра выступал на гастролях в Грузии, Турции, Италии, Иране, Франции, Беларуси и Украине.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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