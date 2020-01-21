11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)

21 января 2020 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Родина - это родной дом, земля, на которой жила и живёт твоя семья. Всё то, что глубоко врезалось в память на всю жизнь и хранится в душе как самое сокровенное. Это народ, родной язык, традиции, культура, природа родного края… Любовь к Родине чиста и бескорыстна. Она не предполагает каких-либо условностей и сродни любви к матери, к своей семье. Мы ведь не выбираем родителей, но считаем их самыми лучшими, самыми дорогими людьми во всём мире. При этом каждый человек должен не просто любить Родину, но и быть готовым защитить её от врагов. В этом и заключается истинная сущность патриотизма - быть верным сыном и дочерью своей страны, своего родного очага. Патриотизм – это высокое нравственное качество, без которого не возможен человек, это чувство причастности к своему народу, к своей Родине, к ее прошлому и настоящему, это мечты о процветании своей страны и желание все сделать для этого…

В Баку состоялась презентация патриотического клипа 11-летней талантливой исполнительницы Арзу Агамурадовой "Родина-Мать" (Vətən Аnadır!), который снят режиссером Эльвином Мирзоевым на слова Ханым Исмаилгызы и музыку Таноса Микруцикоса, сообщает Trend Life.

В этот день юную Арзу, ученицу Бакинской хореографической академии и музыкальной школы №35 по классу фортепиано и вокал, солистку детского хора "Бановша" поддержали заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Говхар Гасанзаде, директор Центра культуры имени Ашуга Рзы Гобустанлы, лауреат международных конкурсов, вокалист Амиль Гасаноглу, популярная эстрадная и джазовая певица Тарана Махмудова, актриса, лауреат международных конкурсов Нигяр Гасанзаде и другие, пожелав дальнейших творческих успехов.

В основе клипа лежит любовь юной девочки к Родине, которая живет чувствами ребенка, маленького ангела, а иногда и матери. Маленькая девочка, убеждена, что война скоро закончится правдой, и своими молитвами просит помощи у Всевышнего, чтобы он защитил сыновей Родины.

Продюсеры клипа – Ренат Ахмедов и Ханым Агамурадова, оператор - Гамид Мехрузруз, аранжировка - Фараим Садык.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
  • 11-летняя Арзу представила патриотический клип "Родина-Мать" (ВИДЕО, ФОТО)
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