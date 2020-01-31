Какие фильмы в Азербайджане могут быть сняты по госзаказу - список

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены результаты конкурса сценариев художественных и анимационных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана" министерством культуры в ноябре 2019 года был объявлен конкурс с целью производства фильмов по госзаказу, а также поддержки людей, занятых в области национального кино, стимулирования их творческой деятельности и привлечения новых творческих сил в сферу кинодраматургии.

Конкурс вызвал интерес, для участия в нем авторы представили до 90 сценариев художественных и анимационных фильмов.

Членами жюри конкурса были отобраны следующие кинопроекты:

Полнометражный художественный фильм

"Olimpiya" ("Олимпия") – Рустам Бабазаде

"Zamandan kənarda" ("Вне времени") – Явер Рзаев

"Ata" ("Отец") – Фариз Ахмедов, Эсмира Эйюб

"Bağlı otaq" ("Запертая комната") – Рамиз Фаталиев, Явер Рзаев

Короткометражный художественный фильм

"Borc" ("Долг") – Ульвия Гейдарова

"Snayper" ("Снайпер") – Эйюб Гияс

"Buludlar" ("Облака") – Бехзад Ахмедов

"Yonca tarlası" ("Клеверное поле") – Бахруз Мустафаев

Анимационный фильм

"Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında – 2" ("Тыг-тыг и друзья в поисках чудес - 2") – Султан Аббасбейли

"Dostum Mimi" ("Друг Мими") – Рейхан Юсифгызы

"Sehrli planşet" ("Волшебный планшет") – Вугар Хагвердиев

Указанные проекты отобраны с целью формирования сценарного резерва для производства фильмов по госзаказу в зависимости от производственных возможностей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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