Большой патриот Азербайджана – подарок известного музыканта Михаила Пархомовского (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гара Гараев в моей памяти вечно живой. Аналога и претендента Гараеву в музыкальном мире не вижу, вряд ли увижу, и не хочу… Он для меня один, всему, что я умел и достиг в музыке, я обязан ему. Я подпитывался его музыкой, впитывал ее в себя. Об этом, как сообщает во вторник Trend Life, сказал создатель и художественный руководитель ансамбля скрипачей Москвы, Сибири и Израиля, заслуженный артист России, ученик, друг и последователь Гара Гараева, маэстро Михаил Пархомовский на мероприятии в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана.

Михаил Пархомовский посетил сегодня музей, маэстро передал в дар учреждению нотную библиотеку ансамблей скрипачей.

В своем выступлении директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что ноты, которые музыкант передал музею - это необыкновенная и бесценная коллекция партитур.

"Собранная Михаилом Пархомовским нотная библиотека ансамблей скрипачей включает 232 партитуры музыки Петра Чайковского, Гара Гараева, Арифа Меликова, Азера Рзаева, Тофига Гулиева, Джангира Джангирова, Сулеймана Алескерова, Эмина Сабитоглу, Огтая Кязимова", - подчеркнула директор музея.

Алла Байрамова выразила признательность сыну Гара Гараева – народному артисту Азербайджана Фараджу Гараеву за содействие в организации встречи с Михаилом Пархомовским.

"Мысль о проведении подобной акции давно волновала меня. Ноты состоят из обработок, которые сделаны при условии бережнейшего отношения к оригиналу. Неделю назад мне исполнилось 86 лет, и настало время передать их моему родному Азербайджану. Мое сердце всегда здесь. Когда приезжаю в Баку, иду на могилы двух своих родителей – биологическому отцу Израилу Пархомовскому, и музыкальному отцу – Гара Гараеву", - рассказал Михаил Пархомовский.

На мероприятии Михаил Пархомовский также передал музею фотографии, диск с документальным фильмом, статьи о Гара Гараеве, а также другие экспонаты.

Заведующая отделом музея Ханым Абдинова рассказала о творческом пути Михаила Пархомовского, акцентируя внимание на некоторых интересных фактах из биографии музыканта.

Было отмечено, что Михаил Пархомовский родился в 1934 году в Баку. С раннего детства посещал концерты в Филармонии и Театре оперы и балета. В семь лет был принят в первый класс музыкальной школы при Бакинской консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). Дальнейшее музыкальное образование он получил в консерваториях Баку и Саратова, а также в аспирантуре Московской консерватории. Пархомовский создал и руководил ансамблями скрипачей Москвы, Сибири и Израиля, с которыми гастролировал по всему миру.

Ханым Абдинова также рассказала об интересном диалоге музыканта с Гара Гараевым.

"Диалог состоялся, когда Михаил Пархомовский сдавал вступительные экзамены в консерваторию, ректором которой был Гара Гараев. На собеседование Гара Гараев задал вопрос молодому музыканту: "Как ты относишься к футболу?". Пархомовский ответил, что это вторая скрипка в его жизни. На что Гара Гараев сказал: "Значит, ты в моей команде"", - рассказала Абдинова.

Председатель Азербайджанского представительства Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Вахид Байрамов прочитал приветственное письмо Михаилу Пархомовскому от Международной Ассоциации "АзИз".

В приветственном письме отмечено, что Михаил Пархомовский создал и руководил ансамблями скрипачей Москвы, Сибири и Израиля, с которыми гастролировал по всему миру, пропагандируя и азербайджанскую музыку. Большой патриот Азербайджана, Михаил Пархомовский был не только учеником, но и другом Гара Гараева, продолжателем дела его жизни.

Также Вахид Байрамов прочитал письмо от народной артистки Азербайджана, лауреата Государственной премии Дины Тумаркиной.

Отметим, что Михаил Пархомовский сейчас проживает в Израиле, является членом Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", содействует развитию связей между двумя странами.

На мероприятии была представлена концертная программа с участием Азербайджанского государственного струнного квартета и Ансамбля скрипачей "Detaşe" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев )