Звезды российского шансона приедут в Баку – зрителей ждет грандиозный концерт

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс-центре 2 мая пройдет грандиозный концерт лауреатов российской премии "Шансон года", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

"Шансон года" – ежегодная премия, учрежденная радио "Шансон" (Россия) почти 20 лет назад.

Радио "Шансон" приглашает бакинцев и гостей столицы Азербайджана на большой концерт лауреатов премии "Шансон года" - потрясающий праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать, не только телом, но и душой. Этот праздник, организованный при поддержке компании "Beat Group", станет настоящим подарком для поклонников авторской песни.

Самые проникновенные композиции последних лет, теплая и романтичная атмосфера сделают этот вечер незабываемым. Праздник украсят Тамара Гвердцители, Михаил Бублик, Ирина Круг, Денис Майданов, Александр Маршал, Таисия Повалий, Алена Петровская… И это далеко не полный список. Но оргкомитет намеренно не раскрывает все сюрпризы предстоящего праздника.

Как сообщила пресс-служба радио "Шансон", концерт подобного масштаба популярнейшая в России радиостанция устраивает впервые.

"В год своего 20-летия мы решили поделиться любимыми песнями наших слушателей с жителями солнечного Азербайджана. Раз в год мы награждаем лучших в нашем жанре, и теперь настала пора познакомить их с вами. И мы уверены, что все эти песни найдут отклик в душах азербайджанской публики, ведь хорошая музыка всегда идет от души. "Радио Шансон" приглашает абсолютно всех присоединиться к этому грандиозному празднику", - говорится в сообщении.

Отметим, что российская музыкальная премия "Шансон года" вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют не члены звездного жюри, а сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое ежегодно проходит на радио "Шансон", поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса полюбившимся исполнителям и песням. Первая церемония вручения премии "Шансон года" состоялась в 2002 году на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве, и с тех пор концертный зал Кремля стал официальным местом проведения ежегодной церемонии.

(Автор: Джани Бабаева)