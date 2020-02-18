"Хочется себя ущипнуть: неужели такое возможно?" Азербайджанский фильм лучший в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" удостоен двух главных призов Crown Wood International Film Festival в номинациях "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссер", сообщил Trend Life автор картины. Фестиваль прошел 14-15 февраля в городе Калькутта (Индия).

Приз подтверждается сертификатом и статуэткой. http://www.crownwoodfilmfestival.com/award-winner-of-1st-annual-crown-award-2020/

Фильм снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" был представлен на более 60-и международных кинофестивалях и форумах, удостоен более 30-и наград в различных номинациях, среди которых "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актер" и т. д. Картина была также включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В фильме рассказывается о судьбе степняка, который проживает в архаичном мире, и молодой девушке, являющейся носительницей современной культуры. После смерти степняк, живущий отшельником встречает девушку из деревни, которая навсегда меняет его жизнь.

Кинокритик Наталья Сиривля отмечает, что в картине настоящая жизнь равна демонстративному разрыву с цивилизацией: "Минимум слов, невероятной красоты степь, иконописные лица героев и значительные, надменные, мудрые «лица» верблюдов… Библейская история, снятая без затей, без какой-либо дистанции и кавычек в первой четверти XXI века. Хочется себя ущипнуть: неужели такое возможно?".

Киновед Ольга Курганова говорит, что это фильм "о человеке в мусульманской стране, который живёт в степи и настолько далёк от культурного центра, что даже молиться не умеет. Но его поступки говорят о том, что он не словом, а делом исповедует свою религию".

(Автор: Вугар Иманов)