Установлен барельеф на стене дома, в котором жил выдающийся композитор Васиф Адыгезалов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку состоялось открытие барельефа на стене дома, в котором жил выдающийся азербайджанский композитор, народный артист, профессор, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат" и "Истиглал" Васиф Адыгезалов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в России, известный композитор, исполнитель и общественный деятель, народный артист Полад Бюльбюльоглу, академик Рафаэль Гусейнов, народный писатель Анар Рзаев, генерал-майор полиции в отставке Кямиль Мамедов поделились своими воспоминаниями о Васифе Адыгезалове, рассказали о творческом пути композитора и его неповторимом таланте. Творчество композитора – обширно и разнообразно. Его сочинения, созданные в различных музыкальных жанрах, снискали любовь слушателей.

Было отмечено, что хотя Васиф Адыгезалов родился и вырос в Баку, он никогда не забывал о земле своих предков – Карабахе. Его отец Зюльфи Адыгезалов был родом из Карабаха. Оккупация армянами Шуши, а затем всего Карабаха потрясла Васифа Адыгезалова. Не случайно, что в созданных композитором в последние годы жизни произведениях, преобладали печальные ноты. Оратория "Qarabağ şikəstəsi"(Карабах шикестеси), сочинения "Qəm karvanı" (Караван печали), "Şuşam laylay" (Колыбельная Шуши), опера "Natəvan" (Натаван), над которой он работал одиннадцать лет, созданы от чувства тоски по Карабаху. И сегодня бессмертные произведения композитора доносят до всего мира горе и печаль по Карабаху, все еще находящегося под армянской оккупацией.

Васиф Адыгезалов – автор двух опер "Ölülər" (Мертвецы) и "Natəvan" (Натаван), шести музыкальных комедий – в том числе "Nənəmin şahlıq quşu" (Королевская птица моей бабушки), "Hacı Qara" (Гаджи Гара), написанной в соавторстве с композитором Рамизом Мустафаевым, "Boşanaq - evlənərik" (Разведемся – поженимся),"Aldın payını, çağır dayını" (Получил долю, позови дядю), а также ораторий, трех симфоний, мугамной симфонии "Сегях", симфонических поэм, пяти инструментальных концертов, многочисленных камерно-инструментальных сочинений, до ста песен и романсов, музыки к спектаклям и художественным фильмам. Большую часть творчества композитора, охватывающего различные жанры, составляет фортепианная музыка. И это не случайно, его талант как пианиста всегда высоко оценивался музыкальной общественностью. Еще в студенческие годы композитор создал ряд произведений для фортепиано – от прелюдий до концерта для фортепиано и оркестра. В творчестве композитора преобладают монументальные вокально-симфонические произведения.

Созданные им в разные годы оратории "Odlar yurdu" (Страна огней), "Qarabağ şikəstəsi" (Карабах шикестеси), "Çanaqqala-1915" (Чанаггала – 1915) - произведения, написанные в высоком патриотическом духе, воспевающие историю народа, его борьбу за свободу и независимость, одержанные победы. Особенно большое значение имеет героическая эпопея "Чанаггала – 1915", к этой теме впервые обратился азербайджанский композитор Васиф Адыгезалов, что было высоко оценено в Турции как знаменательное событие в культурной жизни двух братских народов. Наряду с крупными монументальными произведениями, путь к сердцу народа нашли необычайно теплые, мелодичные песни композитора

В своем выступлении народный артист Азербайджана Ялчын Адыгезалов выразил признательность главе государства за внимание к творческому наследию отца. Было подчеркнул, что 80-летие со дня рождения выдающегося композитора отмечается серией мероприятий на основании соответствующего распоряжения главы государства.

Выразив признательность организаторам и участникам мероприятия, Ялчын Адыгезалов поделился воспоминаниями об отце.

(Автор: Джани Бабаева)