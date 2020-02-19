Посольство Индии в Азербайджане проведет кастинг для участия в фестивале

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Индии в Азербайджане совместно с OksiMedia production проводит конкурс-фестиваль İndian Dance Festival, сообщила Trend Life руководитель OksiMedia production, актриса и танцовщица Оксана Расулова.

"20 февраля с 13.00 до 19.00 в посольстве Индии в Азербайджане будет проведен кастинг, по итогам которого отобраны участники конкурса-фестиваля по индийскому танцу. Финальный вечер состоится 13 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. В кастинге могут принять все желающие, независимо от возраста", - сказала Оксана Расулова.

Оксана Расулова- популярная исполнительница индийских танцев, актриса, победительница индийского проекта шоу-талантов "İndias Best Cine Star Ki Khoj", обладательница ряда национальных премий в области танцевального искусства. В 2016 году была Звездным послом ряда мероприятий, проводимых посольством Индии в Азербайджане в честь Международного дня йоги.

(Автор: Вугар Иманов)