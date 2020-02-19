Чему может научить украинец азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Скрипач, лауреат международных конкурсов, профессор Пльзеньской государственной консерватории (Чехия) Роман Федчук провел в Баку для юных музыкантов мастер-класс, сообщает Trend Life.

Мастер-класс прошел в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках III Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и фольклора WORLD HARMONY ("Мир гармонии").

WORLD HARMONY проходит в столице Азербайджана 17-24 февраля, Роман Федчук является одним из членов жюри конкурса.

Мастер-класс Романа Федчука – это не только опыт общения с мастером, но и масса полезных практических советов и рекомендаций. Юные музыканты,только начинающие свой творческий путь, получили на занятиях вдохновение, опыт и возможность обсудить с известным скрипачом технические аспекты, способы передачи музыкального содержания, и еще раз вспомнить базовые теоретические знания.

Отметим, что Роман Федчук родился в Украине, сейчас проживает в Чехии. Он успешно концертирует по всему миру, выступая на лучших сценах Европы и сотрудничая с выдающимися музыкантами. Федчук также ведет активную педагогическую деятельность, является членом жюри различных чешских и международных конкурсов исполнителей на скрипке.

Он выступает в качестве солиста с таким оркестром, как "Солисты Москвы", оркестрами Сицилийской филармонии, Мюнхенской камерной филармонии, Симфоническим оркестром Grand Forks ND, Симфоническим оркестром Национальной филармонии Республики Молдова и другими, а также в качестве приглашенного концертмейстера оркестра "Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi", Камерного филармонического оркестра "Churaschsische" и "Quintetto da Camera Berlin". Роман Федчук - частый гость европейских музыкальных фестивалей.

Цель и задача конкурса WORLD HARMONY — пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, выявление и поддержка особо одаренных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов. Участников конкурса будет оценивать компетентное жюри, в составе специалистов из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Чехии, России и Турции, которые также проведут мастер-классы в нескольких учебных заведениях Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Ровшан Гусейнов)