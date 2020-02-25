"Карабахнаме. Страницы истории" – летопись в работах Арифа Гусейнова (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация книги-альбома народного художника Азербайджана, профессора Арифа Гусейнова "Карабахнаме. Страницы истории" (Qarabağnamə. Tarixin səhifələri), сообщает Trend Life. На мероприятии также была организована выставка произведений художника в жанре документально-художественной графики, вошедших в издание.

Выступивший на вечере первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что наряду с тем, что события 25-26 февраля 1992 года в Ходжалы отразили факт армянского вандализма, они показали храбрость сынов нашей Родины, которые сражались до последнего вздоха и стали шехидами, что является примером преданности и героизма.

Замминистра подчеркнул, что книга Арифа Гусейнова – дань памяти жертв Ходжалинского геноцида.

В своих выступлениях заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев, народный художник, секретарь Союза художников Азербайджана Агали Ибрагимов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженный деятель искусств, киновед Айдын Кязымзаде, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный работник культуры Зарифа Салахова и другие отметили, что графические произведения Арифа Гусейнова, на которых изображены композитор Узеир Гаджибейли, поэтесса Хуршидбану Натаван, карабахские ханенде, выдающиеся военнослужащие Джамшид Нахчыванский, Самед-бек Мехмандаров, редкий цветок Хары бюльбюль, исторические битвы и другие, представляют не только художественную, но и историческую ценность.

В своем выступлении народный художник Ариф Гусейнов отметил, что произведения, вошедшие в издание в прошлом году, были показаны на выставке, посвященной Ходжалинскому геноциду.

Вечер украсили музыкальные выступления заслуженного артиста Ясафа Эйвазова, лауреатов международных конкурсов Вюсала Айдамирова и Ибрагима Бабаева, молодой исполнительницы Гызылгюль Бабаевой.

Отметим, что документально-художественная графика "Карабахнаме. Страницы истории" – это работы, которые основываются на конкретных исторических материалах. Серия включает работы, на которых изображены исторические памятники, иллюстрирующие известные исторические факты, есть конкретные пейзажи, портреты исторических личностей. На графическом рисунке представлен текст, описывающий события или людей, на нем изображенных.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )