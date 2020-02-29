Марат Башаров о тюркских корнях татар и азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета с большим успехом и аншлагом прошла премьера спектакля "Идеальная игра", поставленного режиссёром Владимиром Устюговым по мотивам пьесы "Вальс случая" французского автора Виктора Аима участием известных российских актеров Марата Башаров и Регины Мянник. Организатор - компания 33 EVENT.

Перед спектаклем Марат Башаров поделился впечатлениями с Trend Life о визите в Баку.

"Не впервые приезжаю в Баку и, что самое приятное, каждый раз этот город тебя встречает абсолютно новым, еще более чистым, теплым, красивым, вкусным, богатым. На улицах очень много красивых и добродушных людей и ты чувствуешь себя попавшим в цветущий рай. Очень важно, что мы приехали в Баку не только как гости, но и можем показать здесь свое мастерство на сцене, сыграть для волшебного бакинского зрителя. Отрадно отметить, что премьеру нашего нового спектакля бакинский зритель увидит одним из первых", - сказал Марат Башаров.

Марат Башаров – татарин по национальности. У азербайджанцев и татар – тюркские корни. Поэтому ему было также приятно услышать на улицах Баку знакомые слова.

"Я – мусульманин, у наших народов – тюркские корни, наши языки похожи, и было приятно услышать здесь знакомые моему родному языку слова. Это вызывало улыбку и радость, что нас мусульман много. И конечно, хотелось бы еще вернуться сюда. Хотя у вас летом очень жарко, но хочется искупаться в Каспийском море, попробовать изумительные блюда и насладиться азербайджанским гостеприимством", – добавил Марат Башаров.

(Автор и фото - Вугар Иманов)