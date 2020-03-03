Я – лунатик двух темных лун. Творчество поэтессы Серебряного века в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре в рамках проекта "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" прошел вечер, посвященный творчеству русской поэтессы Серебряного века Марине Цветаевой (1892-1941), сообщает Trend Life.

Жизнь Марины Ивановны Цветаевой составляли и украшали две страсти – стихи и любовь. Ими она жила, они были ее воздухом, которым она упивалась, они, собственно, и были ею. Творчество поэтессы неотделимо от страниц биографии. Ее поэзия – это поэзия живой жизни человеческой души, а не придуманных "заоблачностей", не рассудочных построений. Лирическая героиня ее стихов и есть она сама, ее любящее сердце, ее неспокойная душа.

Большинство своих произведений она написала в периоды сильнейших душевных страданий. Потому что, несмотря на всю свою гениальность, она была женщиной, просто женщиной, которой так хотелось любви и простого человеческого счастья. Ее стихи о любви самые тонкие, самые точные, искренние, правдивые, в которых обнажалась, плакала и переживала ее огромная любящая душа. Каждое слово в ее стихах – пережитое чувство, с трепетом переданное бумаге. Хотя некоторые из ее знакомых считали, что она надменная, неискренняя и абсолютно не женственная – то есть прямая противоположность той, которой она была в своих поэзиях. Какой она была на самом деле? Ответа на этот вопрос нет, хотя может быть он зашифрован в этой ее строчке: "Я – лунатик двух темных лун". Имя Марины Цветаевой навсегда останется в истории мировой поэзии 20-го века. Не только ее стихи о любви, но и проза стали всенародным достоянием. Многие ее творения положены на музыку и стали романсами.

Автор проекта и поэтесса Ирана Гасымова отметила, что в рамках проекта были ранее проведены вечера, посвященные русским классикам Владимиру Маяковскому, Александру Пушкину, Сергею Есенину, Михаилу Лермонтову. В скором будущем будут проведены вечера, посвященные современным поэтам, которые уже успели стать классиками.

На вечере стихотворения Марины Цветаевой декламировали поэты, актеры, музыканты. Среди гостей были народная артистка Людмила Духовная, заслуженная артистка, пианистка Наргиз Алиева, известный вокалист Гасым Халилов, директор Baku Book Center Гюнель Рзаева, киноактер Руслан Сабирли и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)