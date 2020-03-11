Азербайджанка из Омана признана лучшей в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская пианистка Вюсаля Амирбекова признана лучшей второго Международного мультимедийного конкурса пианистов и музыковедов "Земля и Небо" в номинации "Пианисты. Педагоги-исполнители", сообщает Trend Life.

Гала-вечер пройдет 19 апреля в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Лауреаты и дипломанты определяются по номинациям – "Пианисты до 30 лет", "Пианисты. Педагоги-исполнители", "Пианисты. Ученики колледжей и музыкальных школ", "Музыковеды. Студенты консерваторий и вузов", "Музыковеды. Аспиранты и музыковеды".

В основе конкурса лежит уникальный мультимедийный проект выдающихся деятелей российского современного искусства - композитора Ивана Соколова и художника Константина Сутягина. Иван Соколов написал фортепианный̆ цикл "Евангельские картины", содержащий 31 прелюдию, речитатив и эпилог. Константин Сутягин создал живописную серию из 70 произведений "Евангельские картины". Объединение двух видов искусства в едином мультимедийном проекте получило название "Земля и Небо". Издана книга мультимедийного проекта "Земля и Небо" с активными QR-кодами, которые позволяют услышать музыку и оживить картины.

Жюри конкурса возглавляет профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, завкафедрой фортепиано РАМ им. Гнесиных, народный артист России Владимир Овчинников и действительный член РАЕ, доктор искусствоведения, завкафедрой междисциплинарных специализаций музыковедов Московской консерватории, академик Валентина Холопова.

Вюсаля Амирбекова родилась в Сумгайыте. Выпускница Сумгайытского музыкального техникума, факультета соло исполнения и фортепиано Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Royal Academy of Music в Лондоне. В 2003-2011 годах была концертмейстером Азербайджанской национальной консерватории. С 2011 года – преподаватель государственного высшего учебного заведения в Омане - Sultan Qaboos University. Доктор философии по искусствоведению. Участница международных симпозиумов и фестивалей. Владеет английским, французским и русским.

(Автор: Вугар Иманов)