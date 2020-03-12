Остановленные мгновения… - в Санкт-Петербурге показали фотомир Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге (Россия) состоялось открытие фотовыставки, приуроченной к 80-летию со дня рождения азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (1939–2015), сообщает Trend Life.

В экспозицию вошли пленочные фотографии Вагифа Самедоглу из архива семьи. Поэт профессионально занимался фотоискусством и фиксировал на пленке несметное множество "остановленных мгновений"…

Экспозиция под названием "Фотомир поэта Вагифа Самедоглу" организована в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского.

В открытии фотовыставки приняли участие генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, дипломаты, члены диаспоры, научная общественность Санкт-Петербурга, представители музейной общественности, студенты.

Супруга литератора, руководитель Центра Вагифа Самедоглу Нушаба Бабаева-Векилова рассказала о жизни и творческом пути народного поэта Азербайджана.

Было отмечено, что Вагиф Самедоглу обладал многогранным талантом. Наряду с поэтическим даром, он также был драматургом, профессиональным музыкантом, мастером фотографии. На мероприятии было подчеркнуто, что в связи с 80-летием со дня рождения народного поэта учреждена медаль "Вагиф Самедоглу", которая вручается ценителям его творчества.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов поделился воспоминаниями о Вагифе Самедоглу, подчеркнув, что он был большим патриотом, хорошо знал историю Азербайджана.

Вагиф Самедоглу родился пятого июня 1939 года в Баку в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Окончил музыкальную школу имени Бюльбюля, затем Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), курсы Московской консерватории имени Чайковского. В 1963 году вышел его первый литературный сборник "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), а в 1968 - первая книга "Yoldan teleqramlar". С 1970 года являлся членом Союза писателей Азербайджана. С 1963 по 1971 годы работал преподавателем по классу фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории. В 1968-1971 годах возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии. В 1982-1985 годах был заведующим литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы, 1992-1994 годах - главным редактором газеты "Oğuz eli". Его талант драматурга и поэта полностью раскрылся в 90-е годы, когда были выпущены три книги - "Günün bəxti" ("Счастье дня"), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь...") и "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставшие ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь заслужили такие фильмы, снятые по произведениям Вагифа Самедоглу, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также спектакли "Uca dağ başında" ("На вершине горы"), "Lotereya" ("Лотерея"), "Yayda qartopu oyunu" ("Игра в снежки летом"), "Generalın son əmri" ("Последний приказ генерала"), "Mamoy kişinin yuxuları" ("Сны Мамой-киши"). В 2000-2005 годах Самедоглу был депутатом Милли Меджлиса (парламент Азербайджана), являлся членом Комиссии по помилованию, азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ.

Скончался 28 января 2015 года в Баку. Похоронен в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Джани Бабаева)