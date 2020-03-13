В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО)

Культура 13 марта 2020 09:56 (UTC+04:00)
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку в Институте рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) открылась выставка рукописей известных женщин-поэтов страны, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт НАНА.

В экспозицию вошли хранимые в Институте и в архивах других учреждений Азербайджана рукописи и архивные фотографии десяти женщин-поэтов.

На мероприятии выступили директор Института рукописей, академик Теймур Керимли, заведующая отделом международных отношений Института, доктор философии по истории Нигяр Бабаханова, которые рассказали о творчестве азербайджанских женщин-поэтов, а также об экспонатах, представленных на выставке.

Отметим, что выставка организована сотрудниками отдела международных отношений Института рукописей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Image
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку открылась выставка рукописей женщин-поэтов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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