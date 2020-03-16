Рафаэль Дадашов был актером с неповторимым шармом - Афаг Баширгызы

БАКУ /Trend Life/ - Кончина Рафаэля Дадашова – большая потеря для культуры, сказала в понедельник Trend Life народная артистка Азербайджана Афаг Баширгызы.

"Рафаэль Дадашов был прекрасным актером, который заполнял сцену. Он был актером, как говорят - с неповторимым шармом. Последний раз мы с Рафаэлем Дадашовым снимались в фильме "Bəxt üzüyü -2", как знаете, мы вместе играли и в первой части этой кинокартины. Рафаэль Дадашов был спокойным, уважительным человеком. Очень расстроена известием о его кончине, но что сделаешь – это жизнь. Могу сказать одно, культурная ниша опустошается...", - отметила Афаг Баширгызы.

Напомним, что сегодня после продолжительной болезни на 74 году жизни скончался народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Рафаэль Дадашов.

Рафаэль Дадашов родился 4 января в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софы Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах. Рафаэль Дадашов - внес значительный в клад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

(Автор: Джани Бабаева )