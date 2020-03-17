Бахрам Багирзаде издал книгу о легендарном азербайджанском музыканте

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде издал книгу для детей "Вагиф Мустафазаде", приуроченную к 80-летию со дня рождения выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного артиста Вагифа Мустафазаде (1940-1979 годы).

"Каждый великий музыкант создает что-то свое, уникальное. Вагиф Мустафазаде создал новое музыкальное направление – джаз-мугам, и стал легендой", - отмечает автор в аннотации к изданию.

Книга вошла в серию "BİBOграфия", которая знакомит юных читателей с выдающимися личностями Азербайджана.

"Впервые в истории книгопечатания Азербайджана использована новейшая технология – в смартфон записывается специальная программа, и когда смартфон подносится к обложке книги "Вагиф Мустафазаде", то начинает играть музыка великого джазмена", - отмечено в сообщении на станице Багирзаде в Instagram.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)