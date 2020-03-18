Онлайн-трансляция совместного проекта Азербайджанского национального музея ковра и Эрмитажа

БАКУ/Trend Life/ - 18 марта в 14.00 по бакинскому времени состоится онлайн-трансляция из Азербайджанского национального музея ковра в Баку совместно с Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург, Россия), сообщает Trend Life.

В ходе онлайн-трансляции будет продемонстрирован процесс работы над инклюзивным проектом двух музеев. Проект между двумя музеями нацелен на расширение аудитории и привлечение интереса к ценным артефактам людей с ограниченными физическими возможностями, в данном случае - незрячих людей.

Сотрудники отдела сохранения традиционных технологий Музея ковра разрабатывают эскизы древнего Пазырыкского ковра (2 500 лет). Разрабатываются небольшого размера ковры в смешанной технологии, которые позволят незрячим людям "увидеть" самый древний в мире ковер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)