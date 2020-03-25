За кулисами сериала "Русский пленник" с участием азербайджанских актеров и каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились съемки российского масштабного исторического сериала "Русский пленник" с участием известных азербайджанских актеров – народного артиста Пярвиза Мамедрзаева и Кямрана Агабалаева, сообщил Trend Life руководитель Actors Agency, кастинг-директор Сабухи Мамедов. В съемках сериала также приняли участие азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы и Турал Халили.

Кямран Агабалаев сыграл одну из главных ролей - Баязид Ага, а Пярвиз Мамедрзаев – губернатора.

События сериала разворачиваются во времена Бориса Годунова и связаны с Османской империей, охватывая период конца XVI – начала XVII века. Чтобы исполнить последнюю волю отца, казак Алеха отправляется на чужбину поклониться Деве Марии. Путь Алехи лежит через дворец Султана Османской Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алеха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить свою любовь и вернуться на Родину.

Съемки проведены в Турции и России. Проект реализован кинокомпанией "Марс Медиа" для Первого канала России. Режиссер - Иван Шурховецкий, известный по работе над картиной "Легенда о Коловрате". Продюсер проекта – Елена Денисевич. Главный образ воплощает Илья Малаков, который также приобрел популярность по роли Евпатия Коловрата в фильме "Легенда о Коловрате".

"Это великолепная, очень интересная история. До сих пор мне не приходилось сниматься в подобных исторических постановках и, должен сказать, что исторические сериалы – по атмосфере нечто совершенно необыкновенное. Я просто влюблён в своего персонажа, очень уважаю его. Баязид Ага – необычайно интересная личность и, как мне кажется, это самый мудрый персонаж в сериале. Для воплощения этого образа понадобилась специальная подготовка. Мой герой много скачет на лошади, он воин. Все мы – не только я, но и практически все актёры, задействованные в главных ролях, – много работали для постановки боёв. Была проведена очень хорошая подготовка и съемки организованы на очень высоком уровне. Например, когда снимали в Стамбуле, в декорациях XVI-XVII веков. Для съёмок был практически построен целый город. Кроме того, так как фильм исторический, в нём использовались прекрасные костюмы",- поделился впечатлениями о съемках Кямран Агабалаев.

"В сериале я воплотил образ губернатора Трабзона, государственного деятеля, очень осторожную и предусмотрительную личность. Это мое третье участие в российских кинопроектах, ранее снимался в сериалах "Дронго" и "Русский перевод". Съемки сериала "Русский пленник" прошли на высоком профессиональном уровне, в том числе и мы, я и Кямран Агабалаев, показали свое мастерство – фактически снимались с одного дубля. Уверен, что сериал вызовет большой интерес зрителей и станет ярким событием в мире киноиндустрии", - добавил Пярвиз Мамедрзаев.

(Автор: Вугар Иманов)