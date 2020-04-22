Дачи Абшерона - виртуальное воплощение (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Музейный центр министерства культуры Азербайджана продолжает публиковать на своих страницах в соцсетях онлайн-репортажи "Приобщение к миру прекрасного", сообщает Trend Life.

Сейчас, когда пандемия коронавируса вынудила всех сидеть дома, многие бакинцы в связи с приближением летнего сезона самоизолировались на пригородных дачах.

Абшеронская дача – это больше, чем просто загородный домик с садом. Это целый мир, яркая неотъемлемая часть детства многих поколений столичных жителей. Это выездная "кухня" для бесед интеллигенции и удобная персональная мастерская для творческих людей. И, конечно, это место единения человека и природы. Милым сердцу бакинцев дачам посвящено много полотен отечественных мастеров искусства, в том числе представителей абшеронской школы живописи Азербайджана.

"Классические дачи Абшерона воспевал в своих полотнах основоположник азербайджанского импрессионизма Саттар Бахлулзаде, их отражал в своем "суровом стиле" Таир Салахов. Тематика Абшерона с его дачами присутствует в творчестве таких известных авторов как Джавад Мирджавадов, Расим Бабаев, Кямал Ахмед, Фархад Халилов, Эльбек Рзакулиев, Мусеиб Амиров и многих, многих других современных мастеров кисти… Пейзажи с абшеронскими дачами ценны еще и потому, что это – уходящая натура. Простенькие домики с садами повсеместно вытесняются крупными виллами. Как сказал известный искусствовед Зиядхан Алиев, "абшеронской школе пришел конец, потому что нет уже того ландшафта"", - говорится на странице музея.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)