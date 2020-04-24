Концерт в честь творчества Арифа Меликова в виртуальном формате (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама 23 апреля в рамках совместного проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") министерства культуры Азербайджана и Mədəniyyət TV состоялась очередная концертная программа, которая транслировалась в прямом эфире по ТВ и в соцсети, сообщает Trend Life.

Очередной еженедельный выпуск проекта - Əbədiyaşarlarımız - был посвящен творчеству выдающегося композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР Арифа Меликова (1933-2019).

На концерте выступили солисты Международного центра мугама Айшан Мехтиева и Сархан Бюньятзаде. В исполнении солистов прозвучали мугамы, народные песни и теснифы. Исполнители также рассказали об особенностях своей деятельности в онлайн-проектах Центра в период карантина. Гостьей программы стала магистрант Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, художница Роя Гасанова, преподнесшая портрет композитора Арифа Меликова.

Следует отметить, что съемки проектов транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире три дня в неделю. Прямые трансляции также представляются в онлайн-режиме на странице Центра в Facebook. С анонсами концертов также можно ознакомиться на его социальных страницах. Международный центр мугама активно участвует и поддерживает презентации, реализуемые в рамках стартовавшего с 1-го апреля проекта, осуществляемого с целью того, чтобы приобщить зрителей к искусству в дни социальной изоляции и специального карантинного режима.

(Автор: Вугар Иманов)