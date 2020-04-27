Захра Бадалбейли и Эльвин Ганиев против Шерри и Лёвланда. Просто потрясающе! (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Поэтесса и пианистка Захра Бадалбейли из Баку и скрипач, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист, президентский стипендиант, входящий в "Золотую Книгу" молодых талантов Азербайджана, Эльвин Ходжа Ганиев из Берлина в рамках кампании "Оставайся дома и твори!" представили в дуэте хит Songs from a Secret Garden - ирландско-норвежского дуэта Secret Garden (скрипачка Фионнуала Шерри и пианист Рольф Лёвланд).

Secret Garden победил на конкурсе "Евровидение", выступая за Норвегию в 1995 году с композицией Nocturne. На конкурсе песню пела норвежская певица Гуннхильд Твиннерейм, но в состав группы она не входит. Победа на "Евровидении" обеспечила успех их первого альбома Songs from a Secret Garden. Было продано около миллиона копий по всему миру. В Норвегии и Корее альбом стал платиновым, золотым - в Ирландии, Гонконге и Новой Зеландии, и два года продержался в чартах Billboard в сегменте new age. Затем последовали другие успешные альбомы. Музыка Secret Garden использовалась в ряде известных фильмов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)