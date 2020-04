We Are the Champions - Азербайджанцы вместе с зарубежными коллегами исполнили легендарный хит Фредди Меркьюри (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Проекты министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") и Sərhədsiz musiqi ("Музыка без границ") объединили ведущих оперных исполнителей из тюркоязычных стран, сообщает Trend Life.

Ведущие солисты оперных театров Алматы, Нур-Султана (Казахстана), Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Анкары (Турция) и Бишкека (Кыргызстан) исполнили легендарную песню британской рок-группы Queen We Are the Champions ("Мы - чемпионы"). Каждый из вокалистов из дома записал отрывок музыкального произведения, затем записи были смонтированы в один ролик.

Вокалисты выступили под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

От Азербайджана в проекте приняли участие - директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Рамиль Гасымов, заслуженные артисты Ильхам Назаров и Илаха Эфендиева.

Автор идеи – режиссер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Найля Рахмадиева.

We Are the Champions - песня британской рок-группы Queen из альбома News of the World. Это одна из известнейших песен группы. Она стала спортивным гимном миллионов болельщиков по всему миру. Пеня написана вокалистом Queen Фредди Меркьюри.

(Автор: Джани Бабаева. Редаткор: Гюнель Зейналова)