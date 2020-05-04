Бесподобная декламация Натига Мухтарова. Невозможно слушать без слез… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой актер и режиссер Натиг Мухтаров в рамках инициативы министерства культуры Азербайджана "Evdə qal - evdə yarat" (Оставайся дома - твори дома) и литературного проекта SÖZ "Sənə oxudum!" (Я читаю для тебя) представил произведение Нигяр Гасанзаде "Волк", сообщает Trend Life. Эта презентация вызвала большой интерес в соцсетях.

Композиция из проекта Натига Мухтарова ЧИТАYOU, в котором он предстаёт в качества чтеца. Стихи звучат в музыкальном сопровождении и видео-анимационном ряде. В ЧИТАYOU входят авторские стихи, произведения Ирены Булановой, Сияны Василевой, Ларисы Меркель и других.

"Я часто слушаю поэтов, выступающих со своими стихами, или читающих стихи знаменитых предшественников, любимых авторов. Я стал писать стихи и читать их, вдумываясь в каждое слово и рифму, после того как потерял мать…Было очень больно…Очень! Но надо было продолжать жить. Ты выходишь на сцену - значит должен быть артистом. Ведь ты выходишь к людям, чтобы сказать о том, что у тебя наболело, что ты осмыслил. Они ждут именно твоего слова - пришли, слушают. Все это сказано образно. Мне кажется, самой природой в человеке заложе­но стремление и даже пристрастие к перевоплощению и повествованию. Великая сила заложена в звучащем слове. Главное, если ты человек – ты должен продолжать жить и созидать…",- сказал Trend Life Натиг Мухтаров.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)