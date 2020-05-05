ТОП-12 архитектурных зданий от Бахрама Багирзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышли в свет новые книги Бахрама Багирзаде из серии "Архитектура Баку" - это первые 12 изданий, которые автор посвятил самым известным сооружениям азербайджанской столицы.

Среди них - "Девичья башня", "Центр Гейдара Алиева", "Азернешр", "Дворец Мухтарова", "Городская мэрия", "Дом Гаджинского", "Дом Правительства", "Кукольный театр", "Мечеть Биби-Эйбат", "Музей Низами Гянджеви", "Оперный театр" и "Flame Towers". Маленькие читатели узнают много интересного об этих зданиях – период их строительства, имена архитекторов и разные истории, которые происходили при создании этих архитектурных шедевров.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор около пятидесяти детских книг. Под его авторством вышли книги, посвященные композиторам Узеиру Гаджибейли, Гара Гараеву, кинорежиссеру Расиму Оджагову, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, художнику Сакиту Мамедову, футбольному арбитру Тофику Бахрамову и тренеру Гурбану Гурбанову и т.д. Среди его книг "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Шеки для детей", "Мекка для детей", "Азербайджанская кухня для детей" и другие.

(Автор: Вугар Иманов)