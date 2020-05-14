Театр-онлайн для специалистов из Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в Международной виртуальной научной конференции "Театр онлайн-2020", организованной Международным объединением театральных критиков, сообщает Trend Life.

Участниками онлайн-конференции стали более 60 специалистов в сфере театрального искусства (режиссеры, драматурги, актеры, менеджеры, художники, руководители театров, театроведы, театральные критики, преподаватели и студенты театральных школ, культурологи и журналисты) из Азербайджана, Казахстана, Грузии, Франции, России, Болгарии, Польши, Беларуси, Ирана, Пакистана, Мексики, Украины, Турции, Кыргызстана и Узбекистана.

Конференция прошла по двум секциям: первая – англоязычная, в ней участвовало 44 специалиста в театральной сфере, вторая - русскоязычная секция с участием 55 человек.

Со вступительным словом на конференции выступил вице-президент Международного объединения театральных критиков, педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), доктор философии по искусствоведению Эльчин Джафаров. Поприветствовав участников онлайн-конференции, он рассказал о международных и локальных проектах, реализованных Объединением.

Модератором первой секции была грузинский театровед Марина Васадзе.

В первой секции выступили: эксперт по культуре из Мексики Моника Баджонеро Диас; художественный руководитель драматического театра Карачи в Пакистане Сохаил Ахмед Малик; педагог университета Lamei Саид Каземиан (Иран); режиссер, руководитель интерактивного театра "dOM" (Азербайджан) Тарлан Расулов; доктор философии Зияд Гулиев (Турция); театровед, преподаватель Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия) Эмилия Деменцова.

В первой секции были зачитаны следующие доклады: "У театра нет определенности: размышления от заключения", "Социальные сети и зрители театра будущего", "Проблема классификации в сфере театрального искусства", "Театр в условиях вынужденной самоизоляции: опасность как возможность" и другие.

В начале второй сессии со вступительным словом к участникам обратилась президент Международного объединения театральных критиков, казахстанский театровед, доктор философии по искусствоведению Анара Еркебай, которая рассказала о текущих и будущих проектах организации, о целях конференции "Театр онлайн".

Модератором второй секции был доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов (Азербайджан).

С докладами выступили - доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой театроведения АГУКИ Айдын Талыбзаде; драматург, режиссер Театра "Слез и смеха" (Болгария) Христо Стойчев; кандидат искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой Истории и теории театрального искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Сания Кабдиева (Казахстан); доктор философии по искусствоведению, доцент, заведующий отдела театра, кино и телевидения Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана Видади Гафаров; кандидат искусствоведения, куратор Электротеатра Станиславского Кристина Матвиенко (Россия); кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории и теории искусства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Айсылу Сагитова (Россия); магистр искусствоведения, младший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Александр Мантуш (Беларусь).

На второй сессии были зачитаны доклады на следующие темы: "Диалоги о новых реалиях в театре", "Театр без доступа к сцене", "Фактор зрителя в виртуальном театре", "Онлайн-формы работы театра во время карантина" и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)